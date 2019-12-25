Финансист рассказал, какие валюты могут обвалиться в случае следующего кризиса

Кризис может разразиться, когда США поднимут ставки.

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий рассказал агентству "Прайм" о том, какие валюты могут обвалиться в случае следующего кризиса. По его мнению, кризис может разразиться, когда США поднимут ставки, и валютный фонд рискует стать дороже.

При этом, как сказал финансист, в таком случае кризис Россию не коснется, потому что у страны резервы превышают размер долга. Однако в зоне риска находятся постсоветские страны, доля внешнего долга в валюте у которых высокая. Речь идет про Грузию, Украину, Белоруссию, Таджикистан, Киргизию. Кризис может коснуться также Турции и Вьетнама.

Плавающий курс является одним из встроенных стабилизаторов экономики, позволяющий нивелировать скопившиеся дисбалансы, — сказал эксперт.

Русецкий подчеркнул, что естественным процессом в странах с высокой инфляцией является ослабление национальной валюты. Это касается также стран, в которых импорт превышает экспорт.

Фото: pixabay