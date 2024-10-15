  1. Главная
Финансист назвал аномальным текущий курс рубля
Сегодня, 7:12
Финансист назвал аномальным текущий курс рубля

По мнению эксперта, это связано с продажей компаниями-экспортерами практически всей валютной выручки.

Финансист Кирилл Селезнев назвал аномальным текущий курс рубля. Об этом он рассказал "Газете.Ru".

По мнению эксперта, это связано с продажей российскими компаниями-экспортерами практически всей валютной выручки. Он также отметил, что Минфин и Банк России конвертируют резервы, чтобы покрывать дефицит бюджета. Селезнев добавил, что курс рубля сам откатится обратно, когда будут решены вопросы с расходами за 2025 год.

Ранее экономист Васильев дал прогноз курса рубля в сентябре 2025 года.

Фото: pxhere.com

