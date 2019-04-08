В Петербурге состоится Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"

В чемпионате "Профессионалы" участие примут более 50 000 студентов, школьников и экспертов из 70 субъектов России.

В Северной столице состоится Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы", где лучшие из студентов колледжей, молодых специалистов ведущих предприятий страны, школьников и зарубежных участников продемонстрируют свои навыки и умения по наиболее важным компетенциям для развития экономики России.

Мероприятия Финала объединят более 15 тысяч участников, из них свыше тысячи человек – конкурсанты и их наставники.

Чемпионат – это уникальная площадка, на которой соревнующиеся демонстрируют свой профессионализм перед возможными работодателями, образовательные организации – уровень подготовки в своих учреждениях, а предприятия – технологии, используемые на производстве. Для состязаний среди студентов и специалистов определены более 30 востребованных компетенций, среди школьников – порядка 20. Соревнования направлены на повышение значимости и престижа рабочих профессий, они также способствуют внедрению в систему отечественного образования лучших региональных и корпоративных практик, личностному и профессиональному росту молодежи, закрытию потребности в высококвалифицированных кадрах. Кроме того, участие иностранных специалистов позволит укрепить международное сотрудничество для обмена лучшими практиками в сфере образования и трансфера технологий.

В 2023 году во всех субъектах России уже прошли мероприятия внутреннего отбора, регионального и отборочного (межрегионального) этапов. В них приняли участие более 120 тысяч конкурсантов по 248 компетенциям, победители и призеры смогли получить приглашения на стажировку или предложения с вакансией от предприятий-партнеров субъектов.

Мероприятия Финала пройдут в КВЦ "Экспофорум" совместно с Международным форумом-выставкой "Российский промышленник – 2023". Посетители смогут не только увидеть соревнования, но и ознакомиться с лучшими площадками профессиональной подготовки в Санкт-Петербурге. Чемпионат также станет местом встречи с передовыми российскими организациями, позволив выстроить взаимодействия с их представителями. Конкурсанты получат бесценный опыт, а также возможность получения вакансии или стажировки от ведущих предприятий страны. Напомним, партнерами Чемпионата являются Госкорпорации "Росатом", "Роскосмос", "Ростех", ОАО "РЖД" и другие крупные организации.

Приглашаем всех посетить мероприятия Чемпионата и стать частью масштабного сообщества – Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству!

Фото: Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству