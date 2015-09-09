Финал чемпионата "Профессионалы" начался в Петербурге

Основной этап соревнований пройдет на "Экспофоруме".

Во вторник, 26 ноября, в Петербурге начался финал чемпионата "Профессионалы". Почти тысяча учащихся школ, колледжей и учреждений дополнительного образования со всей страны примут участие в соревнованиях, демонстрируя мастерство в 75 ключевых компетенциях и 20 юниорских направлениях. Участники продемонстрируют навыки в таких областях, как кондитерское дело, генная инженерия и управление беспилотниками.

Основной этап соревнований пройдет на "Экспофоруме". Кроме того, впервые соревнования состоятся в пяти колледжах и на территории аэропорта "Пулково". Команда из Санкт-Петербурга насчитывает 48 финалистов, что делает её самой большой сборной.

Александр Беглов отметил, что проведение финала "Профессионалов" свидетельствует о признании Северной столицы в качестве лидера в развитии среднего профессионального образования.

Фото: Telegram/Профессионалы