Финал "Street Music Fest"

На крыше музея современного искусства "Артмуза" пройдет финал конкурса уличных музыкантов.

Street Music Fest - это финал городского конкурса уличных музыкантов. Организаторы проверили сотню заявок и выбрали восемь исполнителей. Среди участников: Александр Джемующий, Street_X, "Этот странный тип", Татьяна Инюшина. В качестве члена жюри выступит продюсер Олег Грабко.

Победитель получит возможность записи на студии "Добролет" – в ее стенах записывались такие легендарные группы, как "Сплин", "Король и Шут" и "Аквариум".

Когда: 27 июля в 14:00

Место: 13 линия В.О., д. 70-72

Вход свободный

Фото: Ресторан Солнцесправа / ВКонтакте