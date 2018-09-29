Финал "Street Music Fest"

Street Music Fest - это финал городского конкурса уличных музыкантов. Организаторы проверили сотню заявок и выбрали восемь исполнителей. Среди участников: Александр Джемующий, Street_X, "Этот странный тип", Татьяна Инюшина. В качестве члена жюри выступит продюсер Олег Грабко.
Победитель получит возможность записи на студии "Добролет" – в ее стенах записывались такие легендарные группы, как "Сплин", "Король и Шут" и "Аквариум".
Когда: 27 июля в 14:00
Место: 13 линия В.О., д. 70-72
Вход свободный
Фото: Ресторан Солнцесправа / ВКонтакте
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