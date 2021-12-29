"Я спроецировал свое ощущение веры". В "Артмузе" открылась выставка Максима Демина

В музее современного искусства "Артмуза" на Васильевском острове 10 февраля начался вернисаж выставки "Lighnum". Его автором стал художник и реставратор Максима Демина. Piter.tv побывал на открытии.

Большинство галерей в "Артмузе" имеют названия, посвященные тому или иному виду искусства или же делу, которое к нему относится. Так, на первый взгляд, мрачная, но интересная демонстрация живописи, объектов и графических рисунков, посвященных ручному труду, христианству в мировой культуре и символу мира – дереву, расположилась на "Большой ремесленной улице".

Ростовский художник Максим Демин с 2015 года является членом Творческого союза художников России. С 2016 года работает в Центральном музее древнерусского искусства и культуры им. Андрея Рублева и является старшим преподавателем на кафедре живописи в МГАХИ им В. Сурикова.

Художник говорит, что объединяет в произведениях древнерусское искусство и видение современного художника. Его работы находятся в частных коллекциях России и за рубежом.

Я спроецировал свое ощущение веры, как таковой, на дерево и предметы, которые использует ремесленник в своих трудах. Сильно повлияло на мое творчество отношение к церковному зодчеству нашего русского севера. Взгляните, оно же необыкновенное. Я обращаюсь в своих работах к тому, как протекало бытование икон во времени. Влияет на работы все – визуальная насмотренность на иконы, на работы, близкие по тематике, на визуальный ряд событий и т.д. На работы с деревом, конечно, тратится гораздо больше времени, но мне бы все равно хотелось видеть их в современном укладе. Максим Демин.

Работы художника являются не просто личным его отношением к различным религиозным событиям, но и напоминанием аудитории о том, как важно сквозь века сохранять память об истории искусства своей родины. Максиму удалось с использованием деревянных объектов, красок, различных фактур, интересных текстур показать узнаваемые образы классических икон и интерпретировать это как объект современного искусства.

Выставка Максима Демина в галерее "Ул. Большая Ремесленная", размещенная на 4 этаже, будет проходить в "Артмузе" до конца апреля.

Ранее Piter.tv побывал в другом музее современного искусства — "Эрарте". Мы пообщались с авторами футуристических кукол сестрами Екатериной и Еленой Поповыми.

Текст: Полина Уткина для Piter.tv

Фото: Виктория Люлько для Piter.tv