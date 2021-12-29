Футуристические куклы сестер Поповых стали экспонатами выставки в Петербурге

В петербургском музее Эрарта открылась выставка футуристических кукол Екатерины и Елены Поповых. Художницы говорят, что о персональной выставке мечтали уже давно.
"Эта выставка для нас как итог нашей работы за 17 лет. Даже не верится, что прошло столько много времени уже, на одном дыхании. О персональной выставке своей мы мечтали давно, но не представляли, как собрать столько работ, ведь на одну коллекцию уходит больше года".
Екатерина и Елена Поповы, дизайнеры кукол
Сестры-близнецы основали свой бренд, который прочно закрепился в модной индустрии и современном искусстве.
Корреспонденту Piter.tv они признались, что обе расписывают кукол, делают парики, дизайн и обсуждают идеи: "Мы наоборот даже дополняем друг друга".
"Идея этой коллекции посвящена просветленному пробужденному сознанию. Во многих культурах мира символами пробужденного сознания являются птицы и змеи.
У нас материалы со всего мира, есть антикварные материалы. В этой коллекции суперэксклюзивные материалы, ткани, которые нигде больше не купить и не достать. Ткани, которые уже не выпускают, то есть они коллекционные, выходят ограниченными тиражами".
Произведения художниц популярны среди коллекционеров, дизайнеров и фотографов по всему миру. В залах представлены работы из разных коллекций, фотографии и видеоролики с участием кукол.
Посетить выставку "Non-human" можно до 10 мая.
Видео: Piter.tv / Ксения Александрова, Маргарита Чкадуа, Мария Шилина
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