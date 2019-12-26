Финал Кубка России в 2020 году состоится в Екатеринбурге

Финал Кубка России по футболу-2020 состоится в Екатеринбурге. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на свои источники на заседании исполкома.
Решающий матч турнира должен состояться 13 мая. На данный момент борьбу за титул ведут восемь команд.
Пары четвертьфиналистов:
"Химки" (Химки) — "Торпедо" (Москва)
"Ахмат" (Грозный) — "Зенит" (Санкт-Петербург)
"Спартак" (Москва) — ЦСКА (Москва)
"Шинник" (Ярославль) — "Урал" (Екатеринбург)
Кубок России по футболу дойдет до "Ворот Арктики".
Видео: YouTube/ Сборная России по футболу
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