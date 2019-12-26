Финал Кубка России в 2020 году состоится в Екатеринбурге

Решающий матч турнира должен состояться 13 мая.

Финал Кубка России по футболу-2020 состоится в Екатеринбурге. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на свои источники на заседании исполкома.

Решающий матч турнира должен состояться 13 мая. На данный момент борьбу за титул ведут восемь команд.

Пары четвертьфиналистов:

"Химки" (Химки) — "Торпедо" (Москва)

"Ахмат" (Грозный) — "Зенит" (Санкт-Петербург)

"Спартак" (Москва) — ЦСКА (Москва)

"Шинник" (Ярославль) — "Урал" (Екатеринбург)

Кубок России по футболу дойдет до "Ворот Арктики".

Видео: YouTube/ Сборная России по футболу