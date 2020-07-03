Фильм Данилы Козловского "Чернобыль" покажут в США и Германии

Права на картину приобрела компания Capelight Pictures.

Компания Capelight Pictures приобрела права на фильм Данилы Козловского "Чернобыль". Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу "Централ Партнершип".

Новую картину Козловского про аварию на Чернобыльской АЭС покажут в Северной Америке и Германии. Зарубежными продажами картины занимается "Централ Партнершип", которая входит в "Газпром-Медиа".

Права на фильм "Чернобыль" также проданы в Южную Корею, Латинскую Америку, Японию, Израиль, Испанию и Прибалтику.

Сюжет рассказывает о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС: пожарном, инженере и водолазе. Им поручена крайне тяжелая миссия по предотвращению глобальной катастрофы. Продюсерами фильма стали Александр Роднянский и Сергей Мелькумов, Вадим Верещагин, Рафаел Минасбекян и Данила Козловский.

Съемки фильма велись в Курчатове. События трагедии воссоздавали на пятом энергоблоке Курской АЭС, который никогда не работал и не действует сейчас.

Премьера запланирована на 22 октября 2020 года. В картине снялись Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Игорь Черневич и др.

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Видео: YouTube / Central Partnership