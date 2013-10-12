  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Филиппины намерены наладить прямое авиасообщение из Петербурга и Москвы в Себу
Сегодня, 10:17
137
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Филиппины намерены наладить прямое авиасообщение из Петербурга и Москвы в Себу

0 0

По мнению главы провинции Себу Гвендолин Гарсии, укрепление связей на муниципальном уровне является залогом развития отношений между Филиппинами и Россией.

Власти Филиппин планируют установить прямое авиасообщение с Москвой и Петербургом, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора провинции Себу Гвендолин Гарсию.

По мнению главы провинции, укрепление связей на муниципальном уровне является залогом развития отношений между Филиппинами и Россией. Гарсия призывает не обращать внимания на антироссийскую пропаганду и сосредоточиться на реальных делах.

Гвендолин Гарсия видит в России потенциального партнера в различных областях, включая бизнес, туризм, медицину и образование.

Ранее мы сообщили о том, что с 13 июня из Петербурга начнут летать самолёты в Батуми.

Фото: Pxhere

Теги: авиарейсы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии