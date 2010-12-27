Филипп Киркоров представил клип "Цвет настроения синий" на "Вечернем Урганте"

Певец также пришел в студию программы, чтобы рассказать о съемках.

В большом пятничном выпуске "Вечернего Урганта" 27 апреля Филипп Киркоров представил свой новый клип на песню "Цвет настроения синий". Певец также пришел в студию программы, чтобы рассказать о съемках.

Команда ВУ и Киркоров вместе придумали сценарий клипа, а музыкальным оформлением песни занимались певица Светлана Лобода и ее продюсер – Натэлла Крапивина. По сюжету, 20-летний герой Киркорова очень напоминает на популярно рэпера Фейса (Face). Он проводит время в компании друзей, шумно развлекается с ними и злоупотребляет алкоголем и сигаретами. Кроме того, герой отвратительно ведет себя: нецензурно ругается и показывает запрещенные знаки.

В небольших эпизодах в клипе снялись артисты шоу-бизнеса. Ольга Бузова сыграла кассира в супермаркете, Тимати – многодетного отца на парковке, а Григорий Лепс – бомжа. В клипе также снялись продюсер Димы Билана, Яна Рудковская, с сыном Гном Гномычем и Николай Басков. В роли прохожих, которых встречал герой, выступили Гнойный и Амиран Сардаров.

В конце клипа Киркоров – Face все - таки встретил свою музу в синем цвете. Женщина в балахонне очень напоминала Аллу Пугачеву…

В "Вечернем Урганте" часто показывают запоминающиеся пародии на звезд шоу-бизнеса, актеров и общественных деятелей.. Например, в октябре Ургант высмеял желание Собчак идти на выборы Президента России в качестве кандидата.

Фото: ВКонтакте.