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Ургант сделал новую пародию на Собчак, на этот раз с Дудем

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В сети появился второй видеоролик Ивана Урганта с пародией на Ксению Собчак.

Иван Ургант снова опубликовал видеоролик, на котором пародирует Ксению Собчак. Видео сделано в формате интервью с Юрием Дудем, в котором поднимается тема профессии журналиста, а также сексизма Юрия. 

В кадре известный телеведущий появился в уже известном зрителю образе – мужчины с париком. В ходе беседы Иван заявляет, что тоже намерен баллотироваться в президенты, как и Ксения, потому так же, как и она, пришел на интервью к Юрию Дудю. 

В своем интервью Ксения Собчак многократно поднимала тему сексизма Дудя. Потому Иван Ургант решил сделать на этом акцент и в своем собственном интервью.

Видео, фото: Вечерний Ургант, скриншот

Теги: интервью юрий дудь и ургант , новости шоу бизнеса , новости шоубиза , пародия урганта на собчак
Категории: Новости шоу-бизнеса России Лента новостей

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