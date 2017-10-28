Ургант сделал новую пародию на Собчак, на этот раз с Дудем

В сети появился второй видеоролик Ивана Урганта с пародией на Ксению Собчак.

Иван Ургант снова опубликовал видеоролик, на котором пародирует Ксению Собчак. Видео сделано в формате интервью с Юрием Дудем, в котором поднимается тема профессии журналиста, а также сексизма Юрия.

В кадре известный телеведущий появился в уже известном зрителю образе – мужчины с париком. В ходе беседы Иван заявляет, что тоже намерен баллотироваться в президенты, как и Ксения, потому так же, как и она, пришел на интервью к Юрию Дудю.

В своем интервью Ксения Собчак многократно поднимала тему сексизма Дудя. Потому Иван Ургант решил сделать на этом акцент и в своем собственном интервью.

Видео, фото: Вечерний Ургант, скриншот