В помещениях филармонии для детей и молодёжи пройдет капремонт

СПб ГБУК Государственная Филармония для детей и молодёжи объявила тендер на проведение капремонта в своём здании. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, на преображение культурного учреждения максимально готовы выделить 86,5 млн рублей.
Филаромния занимает 2 этажа дома №79 на Большом Сампсониевском проспекте. Площадь ремонтируемых помещений составит 1074,7 кв.м. Помимо работы с инженерными коммуникациями, исполнитель задания наладит системы охраны и вентиляции, выполнит пуско-наладочные работы
Закончить работы требуется позднее 31 декабря 2023 года. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до конца октября.
Ранее мы сообщили о том, что на ремонт Дома Зингера в Петербурге выделят 100 млн рублей.
Фото: Citywalls.ru
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