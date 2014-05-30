В помещениях филармонии для детей и молодёжи пройдет капремонт

Специалисты наладят инженерные коммуникации и системы охраны. Работы будут идти до конца 2023 года.

СПб ГБУК Государственная Филармония для детей и молодёжи объявила тендер на проведение капремонта в своём здании. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, на преображение культурного учреждения максимально готовы выделить 86,5 млн рублей.

Филаромния занимает 2 этажа дома №79 на Большом Сампсониевском проспекте. Площадь ремонтируемых помещений составит 1074,7 кв.м. Помимо работы с инженерными коммуникациями, исполнитель задания наладит системы охраны и вентиляции, выполнит пуско-наладочные работы

Закончить работы требуется позднее 31 декабря 2023 года. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до конца октября.

Ранее мы сообщили о том, что на ремонт Дома Зингера в Петербурге выделят 100 млн рублей.

Фото: Citywalls.ru