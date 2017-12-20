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Фильм о расизме стал самым популярным кино в 2017 году

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Назван самый популярный фильм уходящего года

Американские журналисты назвали самый популярный фильм 2017 года. Такой рейтинг опубликовал авторитетный кинопортал Rotten Tomatoes после общения с тремя сотнями профессиональных критиков. Топ-10 возглавила лента "Прочь" режиссера Джордана Пила. Это ужастик, посвященный проблемам расизма. Фильм получил от критиков запредельный рейтинг положительных рецензий. Положительные отзывы о "Прочь" оставили 99% авторов. 
 
Критики считают ленту "Прочь" чем-то большим, чем просто хоррор. Его главный герой - молодой афроамериканец, который попадает в жесткую передрягу. Он знакомится с родителями своей девушки - представителями белой элиты общества. Однако, оказывается, что втайне родители являются расистами, садистами, палачами, гипнотизерами и даже служителями тайного культа. За несколько лет они превратили в зомби и истребили несколько десятков темнокожих. И теперь главному герою предстоит выбраться живым из их уродливого логова.
 
В тройку самых популярных у кинокритиков фильмов также входят мелодрама "Любовь - болезнь" и исторический боевик "Дюнкерк". 
 
 
Теги: кино , новости кино , прочь , фильмы о расизме
Категории: Кино

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