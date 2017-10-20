Фильм "Аритмия" победил во всех главных номинациях "Ники"

За роли второго плана награду присудили Алисе Фрейндлих, Сергею Гармашу и Владимиру Ильину.

Вчера, 1 апреля, в Москве объявили победителей российской кинопремии "Ника". Главным фаворитом церемонии стал фильм Бориса Хлебникова "Аритмия".

Картина о буднях молодых врачей завоевала 5 кинопремий. Фильм победил в трех главных номинациях "Ники" - "Лучший художественный фильм", "Лучшая режиссерская работа" и "Лучший сценарий". Киноакадемики высоко оценили актерскую работу. Ирина Горбачева и Александр Яценко получили "Нику" за "Лучшую женскую роль" и "Лучшую мужскую роль" соответственно.

За блистательное исполнение ролей второго плана награду присудили Алисе Фрейндлих ("Большой"), Сергею Гармашу ("Холодное танго") и Владимиру Ильину ("Время первых").

На церемонии особо отметили Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Вуз наградили за "вклад в кинематографические науки, критику и образование".

Фото: ВКонтакте.