Петербургский врач рассказал, при каких симптомах стоит немедленно обратиться к кардиологу

Он отметил, что важно получить первичную консультацию терапевта или кардиолога, так как сердечные аритмии вызывают большое количество разных жалоб.

Заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Городской больницы № 26 рассказал "Петербургскому дневнику" о том, на какие симптомы сам пациент может обратить внимание и быстрее отправиться к кардиологу.

Он отметил, что важно получить первичную консультацию терапевта или кардиолога, так как сердечные аритмии вызывают большое количество разных жалоб. И пациент не может сам себе поставить диагноз.

Пациенту, который ощутил у себя отклонения от обычного состояния (появление редкого пульса, особенно связанного с обмороками или головокружениями в состоянии покоя, прилива жара, одышки), нужно отнестись к этому серьезно. В таких случаях нужно как можно скорее обратиться в поликлинику.

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