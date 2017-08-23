Фильм "Гоголь.Вий" не получится посмотреть онлайн без регистрации и смс

РКН заблокирует 15 ресурсов за размещение пиратских копий киноленты.

После выхода второй части российского фильма "Гоголь. Вий" по заявлению правообладателей и определению Мосгорусда будут предприняты меры по обеспечению охраны авторских прав. Об этом 24 апреля сообщает Роскомнадзор.

По информации ведомства, в адрес 119 интернет-ресурсов были высланы уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильма. На сегодняшний день с 86 сайтов новый вторая часть сериала была удалена, еще 18 ограничение ожидается.

РКН добавил, что остальные 15 ресурсов, которые не отреагировали на уведомления ведомства и не закрыли доступ к пиратским копиям, будут заблокированы оператором.

Напомним, премьера фильма "Гоголь. Вий" состоялась в России 5 апреля. Кассовые сборы по информации "Кинопоиска" составили почти 6 млн рублей при бюджете в 300 млн рублей.

Видео: YouTube / The Hollywood Reporter Russia