Фильм Балагова о послеблокадном Ленинграде номинирован на ЛГБТ-премию Каннского фестиваля

Претендентом на специальную премию "Квир-Пальма" стал фильм "Дылда" Кантемира Балагова.

Фильм Кантемира Балагова "Дылда", который примет участие в конкурсе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, был номинирован на специальную премию "Квир-Пальма". Она вручается лучшему фильму Канн c ЛГБТК-тематикой.

Действия фильма происходят в послевоенные годы. Молодые девушки, вернувшиеся с фронта в Ленинград не могут найти себе места. Судя по всему, в фильме будут присутствовать сцены, где ЛГБТ тематика будет явно прослеживаться.

Картина "Дылда" является второй работой 27-летнего Кантемира Балагова, выпускника мастерской режиссера Александра Сокурова. Его дебютный фильм "Теснота" о похищении в Нальчике 90-х был показан в секции "Особый взгляд" в 2017 году и получил приз ФИПРЕССИ. Фильм "Дылда" был создан без поддержки государственных средств силами продюсера фильмов Звягинцева Александра Роднянского. Главные роли в фильме сыграли Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.