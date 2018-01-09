Прокуратура Петербурга разбирается с фиктивным браком за 45 тысяч рублей

Иностранец заплатил жительнице Кронштадта 45 тысяч рублей за регистрацию брака.

Прокуратура Кронштадтского района провела проверку соблюдения миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в мае 2021 года 22-летний гражданин иностранного государства с целью беспрепятственного проживания в России заключил с 20-летней жительницей Кронштадта фиктивный брак. После заключения брака они совместно не проживали, общее хозяйство не вели. За замужество невеста получила вознаграждение в размере 45 тысяч рублей.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака недействительным, а также аннулировании записи акта гражданского состояния. Иск находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что довольны своим браком 90% жителей Петербурга.

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