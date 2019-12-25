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Фигуристки Тутберидзе пропустили тренировку перед чемпионатом России
Сегодня, 19:03
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Фигуристки Тутберидзе пропустили тренировку перед чемпионатом России

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Чемпионат России является главным этапом отбора в состав национальной сборной на олимпиаду в Пекине.

Стало известно, что группа фигуристок тренера Этери Тутберидзе не планирует проводить в среду тренировочную сессию перед стартом чемпионата России, передает ТАСС.

Как рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, в этот день у спортсменок выходной, а вечером будет проводиться жеребьевка. 

Чемпионат России является главным этапом отбора в состав национальной сборной на олимпиаду в Пекине. Он пройдет в Петербурге с 23 по 26 декабря. 

На сегодняшний день в Петербург уже приехали чемпионка мира Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Майя Хромых и Аделия Петросян. Добавим, что жеребьевка пройдет в 19:30.

Ранее в Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Чемпионат не проводили в городе четыре года.

Фото: pexels
 

Теги: олимпиада, тренер, тутберидзе, фигурное катание, чемпионат россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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