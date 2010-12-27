Фигуристка Туктамышева выиграла на первом этапе Кубка Петербурга

Она одержала победу в произвольной программе.

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева вышла на первое место в первом этапе Кубка Петербурга по фигурному катанию, сообщает Федерация фигурного катания города.

Спортсменка выступала с произвольной программой и набрала по двум прокатам 229,12 балла. Туктамышева чисто исполнила два тройных акселя сольно и в каскаде, которые принесли ей высокие баллы. Неожиданное падение с тройного тулупа не помешало фигуристке обойти соперниц.

"Серебро" завоевала Серафима Саханович с 193,09 баллов, третьей стала Анастасия Губанова с результатом в 188,57 балла.

Ранее мы писали про лжетренера из Петербурга, который почти 10 лет получал выплаты от властей.

Фото: Елизавета Туктамышева, ВКонтакте