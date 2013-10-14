Фигуристка Камила Валиева опубликовала первый пост об Олимпиаде

Фигуристка Камила Валиева впервые опубликовала пост в Instagram за долгое время. Спортсменка поблагодарила тренерский состав и всех, кто ее поддерживает в этой "непростой" ситуации.
Напомним, Валиеву заподозрили в употреблении допинга и хотели снять с Олимпийских игр в Пекине, которые завершились накануне. В итоге фигуристку допустили до соревнований. В одиночном катании она заняла 4 место.
Девушка отметила, что рядом со своими тренерами она чувствует себя защищенной.
Хочу поблагодарить всех без исключения людей, которые оказались рядом со мной в этой непростой ситуации: кто реально был рядом и не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня.
обратилась Валиева к болельщикам.
В карусель она добавила фото с витриной одного из петербургских кафе, которое решило поддержать ее.
Фото: Instagram / @kamilavalieva26
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