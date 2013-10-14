Фигуристка Камила Валиева опубликовала первый пост об Олимпиаде

Девушка обратилась ко всем, кто ее поддерживал.

Фигуристка Камила Валиева впервые опубликовала пост в Instagram за долгое время. Спортсменка поблагодарила тренерский состав и всех, кто ее поддерживает в этой "непростой" ситуации.

Напомним, Валиеву заподозрили в употреблении допинга и хотели снять с Олимпийских игр в Пекине, которые завершились накануне. В итоге фигуристку допустили до соревнований. В одиночном катании она заняла 4 место.

Девушка отметила, что рядом со своими тренерами она чувствует себя защищенной.

Хочу поблагодарить всех без исключения людей, которые оказались рядом со мной в этой непростой ситуации: кто реально был рядом и не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня. обратилась Валиева к болельщикам.

В карусель она добавила фото с витриной одного из петербургских кафе, которое решило поддержать ее.

Фото: Instagram / @kamilavalieva26