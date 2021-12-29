В Петербурге появилось граффити в поддержку фигуристки Камилы Валиевой

На рисунке художники изобразили спортсменку в нежно-сиреневом платье.

В Петербурге появилось граффити в поддержку 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. Рисунок появился на одном из окон кафе на улице Ломоносова.

#Камила, Питер с тобой. Гласит надпись

Художники изобразили Камилу в нежно-сиреневом платье. На фоне фигуристки развивается российский флаг.

В четверг, 17 февраля, Камила Валиева вместе с еще двумя воспитанницами Этери Тутберидзе представит свою произвольную программу на Олимпиаде в Пекине. По итогам короткой программы Валиева лидирует. Следом за ней идет Анна Щербакова. Александра Трусова занимает четвертое место из-за падения с тройного акселя.

Комментируя выступление россиянок, Евгений Плющенко отметил, что судьи щедры со своими оценками. Несмотря на ошибку Валиевой при первом прыжке, они поставили ей высокие баллы. При этом олимпийский чемпион призвал поддержать юную спортсменку, на которую в последнее время обрушился шквал критики из-за допинг-скандала.

Ранее мы писали, что Большунов и Терентьев выиграли бронзу в командном спринте на Олимпиаде.

Фото, видео: Piter.TV