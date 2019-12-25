Фигурантов дела о хищении денег "Горэлектротранса" наказали условно

Из-за мошеннических действий СПб ГУП "Горэлектротранс" не получил не менее 6 млн рублей.

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Ростокина и Евгения Тарлюка, которые были признаны виновными в мошенничестве. Об этом 10 июня сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что не позднее 5 октября 2017 года Тарлюк вступил в преступный сговор с генеральным директором компании, и заместителем директора ОСП "Троллейбусный парк № 6" СПб ГУП "Горэлектротранс" для хищения. На тот момент мужчина работал в ООО "ТМР". Для этого он использовал служебное положение и при подсобничестве Ростокина (замдиректор ГУП) и еще одного фигуранта, который был ранее осужден.

Ранее, в апреле 2017-го года организации заключили договор на 158,3 млн рублей. На эту сумму должен был пройти ремонт установленного на подвижном составе ГЭТ оборудования в послегарантийный период эксплуатации. Ростокин, договорившись с другим злоумышленником, решил, что работы будут выполняться не в полном объеме на оставшиеся средства.

Ростокин внес в конкурсную документацию изменения, благодаря чему победителем тендера стало ООО "ТМР". После заключения договора Ростокин через посредника передал гендиректору компании-победителю пять процентов от похищенной суммы.

В ходе последующих действий "Горэлектротрансу" был причинен ущерб на сумму не менее 6 млн рублей.

Подсудимые признали свою вину. Им назначили лишение свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года. Также с фигурантов взыскали 1,9 млн рублей в пользу пострадавшего "Горэлектротранса".

Фото: Piter.TV