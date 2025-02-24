Фидан выразил готовность Турции организовать переговоры по Украине

Глава МИД Турции напомнил о роли Анкары в урегулировании конфликта.

Анкара выразила готовность по организации мирных переговоров по решению украинского кризиса. Соответствующее заявление на совместной пресс-конференции с главой российского министерства по иностранным делам Сергеем Лавровым перед местными журналистами сделал глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан. Иностранный дипломат пояснил СМИ, что важно вести диалог с участием обеих сторон регионального конфликта. Спикер отметил, что вскоре после начала специальной военной операции Анкара в Стамбуле собрала стороны противостояния. Киеву и Москве была преложена поддержка работы по поиску и достижению мирного соглашения. Однако несмотря на то, сейчас мировая общественность видит вступление боевой фазы в четвертый год.

Мы видим инициированные США переговоры....В этом контексте мы готовы оказать всевозможную поддержку, готовы принять мирные переговоры. Мирное урегулирование необходимо срочно. Хакан Фидан, глава МИД Турции

Фидан: Турция продолжит работать над обеспечением безопасности в Черном море.

Фото и видео: МИД России