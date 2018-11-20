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Февраль в Ленобласти начался с гололеда и туманов
Сегодня, 11:26
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KaterinaKono13

Февраль в Ленобласти начался с гололеда и туманов

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Также метеорологи добавили, что ночью ожидается небольшой, с легкими порывами ветер.

Завершительный рабочий день и начало февраля - пятница началась в 47 регионе с сильных туманов, окутавших всю область. Об этом сообщает сетевое издание "47News". 

Как сообщили 47news в региональном ГУ МЧС РФ, 1 февраля в Ленинградской области началось с облачной с прояснениями погоды. Местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. На дорогах гололедица. 

Температура воздуха ночью -5...-10 гр., местами -12...-17 гр., днем -3...-8 гр. 

Также метеорологи добавили, что ночью ожидается небольшой, с легкими порывами ветер. При этом атмосферное давление повысится, поэтому жителям региона, зависимым от погодных изменений, стоит предварительно подготовиться и не планировать каких-либо поездок и важных встреч в это время.

Источник: сетевое издание "47News"

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Категории: Выборг,

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