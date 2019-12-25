Фестиваль живого кино в большом холле Дома Кино

Фестиваль пройдет с 25 по 27 сентября.

В Доме Кино на Караванной, 12, пройдет пятый Фестиваль живого кино "Кинолес". Мероприятие продлится всего пару дней.

Петербуржцы и гости города смогут посмотреть премьеры отечественных короткометражных фильмов, мастер-классы и творческие встречи с участием профессионалов киноиндустрии, марафон кинопрофессий, открытие фестиваля "Зеленая дорожка", выступления музыкальных групп, а также кинопоказ работ конкурса "Киноквест", где команды молодых кинематографистов из разных городов снимали короткий метр за 24 часа.

Из 218 заявленных игровых короткометражных фильма покажут 20. Важная задача фестиваля это повышение интереса творческой молодежи к сфере кино, поэтому значительная часть досуговой программы – мастер-классы на популярные темы (актерское мастерство, сторителлинг) и профориентационные лекции от профессиональных кинематографистов. Кроме того, жюри – это сами зрители. Подведение итогов и награждение победителей состоится в последний день фестиваля – 27 сентября на церемонии закрытия фестиваля живого кино Кинолес.

Вход на кинофестиваль свободный, по предварительной регистрации.

Фото: vk.com/kinoles_fest