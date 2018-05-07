Фестиваль тюльпанов на Елагином острове стартует 19 мая

На Елагином острове можно будет увидеть редкие чёрные тюльпаны.

19 и 20 мая на Елагином острове состоится праздничное открытие Фестиваля тюльпанов. А сам сезон цветения продлится еще несколько недель. Об этом сообщает пресс-служба "ЦПКиО им.С.М.Кирова".

Темой Фестиваля этого года стал балет, ведь 2018 - признан годом балета.

Вдохновившись эстетикой знаменитых "Русских сезонов" Дягилева, задавших новое направление в развитии моды и искусства, садовники парка при планировании цветников постарались передать мотивы эскизов Бакста, Бенуа, Рериха, Головина, Коровина. Их работы, поражающие вкусом, фантазией, бесконечным богатством цвета и изяществом линий, созданные к разным балетам, легли в основу цветовых и графических решений цветников на Елагином острове. Рассказывают в пресс-службе

Фестиваль тюльпанов впервые в ЦПКиО им. С. М. Кирова прошел в 2013 году. С каждым разом садовники Елагина острова увеличивают площадь для будущих цветков, а также их разновидность. Для сравнения: в 2013 году было задействовано 1000 кв.м. цветников и 40 000 высаженных луковиц 40 сортов, а вот уже к 2018 году Фестиваль разросся до 3000 кв.м. посадок и 160 000 луковиц 130 сортов.

В пресс-службе сообщают, что в этом году будет представлено большое количество новых видов тюльпанов. Самые интересные - чёрные.

В этом году можно будет увидеть редкие черные тюльпаны – мечту селекционеров и садоводов. Элегантные цветы с черно-фиолетовыми лепестками будут ждать восторженных зрителей на центральной клумбе у Конюшенного корпуса.

Видео: Piter.TV

Фото: пресс-служба "ЦПКиО им.С.М.Кирова"