Фестиваль российского кино «Окно в Европу» открылся в Выборге

Торжественное открытие состоялось в кинотеатре «Выборг-Палас».

В Выборге в кинотеатре "Выборг-Палас" состоялось торжественное открытие кинофестиваля "Окно в Европу". В этом году минимум приглашенных участников, гостей, журналистов. Изменился и набор программ. Конкурсной программы "Копродукция" не будет. Но конкурсы игрового, неигрового и анимационного кино остались, как и конкурс "Выборгский счет".

Президент фестиваля Армен Медведев поздравил участников и зрителей фестиваля в своем видеообращении.

Год тяжелый, время трудное, но очень хорошо, что фестиваль не загнулся совсем, что хоть тяжело, но дышит. Герой этого года - Сергей Параджанов, и в это не лучшее время я вспоминаю, что фестиваль всегда дарил радость, утешал, снимал боль. Любовь всегда "поднимала" Выборг, сделала его заметным событием в жизни нашей кино-общественности.

Зрителей и участников фестиваля поприветствовали заместитель председателя правительства Ленинградской области Владимир Цой и глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов.

Несмотря на то, в каком режиме проходит фестиваль в этом году, мы уверены, что он принесет радость всем. Желаю, чтобы все фестивальные дни прошли с ярким впечатлением и положительными эмоциями. Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района.

На открытии кинофестиваля была представлена премьера фильма "Белый снег" Николая Хомерики. В основу картины положена история трёхкратной олимпийской чемпионки Елены Вяльбе. Лыжница присутствовала на премьере. Также показали анимационную ленту Святослава Ушакова "Медведь", посвященную Юрию Никулину. Николай Хомерики в этом году возглавляет жюри конкурса игрового кино, а Святослав Ушаков стал председателем жюри конкурса анимационного кино.

Отметим, что смотр проходит в формате закрытого профессионального форума. На сайте "Окна в Европу" ежедневно будут публиковаться трансляции церемоний открытия, закрытия, творческих встреч, пресс-конференций и других мероприятий.

