В Петербурге с 9 по 12 июля пройдет международный триатлон "Медный всадник"

С 2022 года фестиваль проходит ежегодно летом и включает три классических этапа: плавание, велогонку и бег.

Для Петербурга "Медный всадник" – это не только знаменитый монумент. Вот уже пять лет этот образ объединяет профессиональных атлетов и любителей спорта со всей страны в рамках крупнейшего фестиваля по триатлону, сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

Изначально петербургский старт был продолжением знаменитого западного соревнования Ironman. После окончания сотрудничества проект обрёл автономность, сменил название на патриотичный вариант и превратился в самостоятельное масштабное событие, о котором мечтали советские тренеры ещё 40 лет назад. С 2022 года фестиваль проходит ежегодно летом и включает три классических этапа: плавание, велогонку и бег. В этом году мероприятие состоится с 9 по 12 июля. Маршруты проходят по самым живописным локациям города:

Плавательный этап: Гребной канал Крестовского острова (безопасные условия без волн).

Велогонка: скоростной участок по перекрытому Западному скоростному диаметру (ЗСД).

Беговой этап: тенистые аллеи Центрального парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова (Елагин остров).

Важно отметить доступность фестиваля для всех желающих. Организаторы предлагают разные дистанции, устраивают заплывы на открытой воде, а также детские и женские забеги, позволяя каждому найти свой формат участия.

Первый чемпион СССР по триатлону в составе сборной команды Ленинграда Александр Тоц настоятельно рекомендует спортсменам-любителям готовиться к таким испытаниям исключительно под руководством тренера и обязательно пройти медицинское обследование перед подачей заявки, чтобы исключить риски для сердечно-сосудистой системы.

Популярность турнира стремительно растёт: если в 2024 году на старт вышло 1647 атлетов, то в прошлом году их было уже более 2100. К финишу стабильно приходит более 85% участников, демонстрируя высокий уровень подготовки. На берега Невы приезжают спортсмены из Казахстана, Беларуси и других стран ближнего зарубежья.

Ранее мы сообщили о том, что в командном марафоне "Экиден" в Петербурге поучаствовали свыше 2,5 тыс. человек.

Фото: Magnific