Желающие попасть на Фестиваль ледоколов ждут очереди по два часа

Петербуржцы не боятся непогоды, ожидая несколько часов возможности попадания на ледоколы.

В Санкт-Петербурге открылся единственный в мире фестиваль ледоколов. В 2018 году он проводится в пятый раз. Посетить корабли-гиганты может любой желающий житель или гость города. Мероприятие пользуется большой популярностью - с утра образовались очереди. Днем 29 апреля "стояние" протянулось по набережной на несколько сотен метров. Об этом сообщает "МИР".

Многих приходится ждать своей очереди более двух часов. Некоторые приехали на фестиваль из другого региона специально, чтобы увидеть уникальное зрелище: побывать внутри действующих ледоколов и на некоторое время стать частью команды судна.

Организаторы объяснили, что гости смогут попасть на шесть кораблей. Все они участвуют в "танцевальном флешмобе" выписывая на воде сложные маневры. Фигуры высшего пилотажа исполняют "Павловск", "Сестрорецк", "Вихревой", "Мощный" и "Новороссийск". Связь между ледоколами держат капитаны через радиоустройства. На время исполнения "танца", всех на борту просят выключить мобильные телефоны, чтобы экипаж мог расслышать речь с соседних кораблей.

Напомним, что также в рамках программы пройдут кинопоказы, лектории, мастер-классы и будут организованы интерактивные зоны.

Фото: Pixabay.com

