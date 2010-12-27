Во время ЧМ по футболу Петербург посетит свыше 400 тысяч болельщиков с семьями

Смольный рассказал о планах безопасности во время проведения ЧМ по футболу в городе.

Правительство Петербурга ожидает в городе более 400 тысяч футбольных болельщиков к моменту проведения Чемпионата мира. Среди данного количества туристов власти включили не только спортивных фанатов, но и их семьи. Об этом рассказала председатель ответственного Комитета Нана Гвичия во время встречи с представителями туриндустрии Северной столицы.

В ходе заседания обсуждались вопросы правил безопасности и ужесточения миграционного контроля. Напомним, что с 25 мая по 25 июля иностранцы в обязательном порядке должны будут встать на учет. Зарегистрироваться надо в течение одного дня по приезде в Россию, русским - за три дня.

Туристические автобусы в Петербург из других регионов смогут въезжать только с системой "Эра Глонасс". На территорию Крестовского острова будет ограничен доступ. Свободно туда смогут попасть только его жители. Также в дни проведения футбольных игр будет вестись патрулирование акватории и перекрытие водной зоны у Крестовского и части канала Грибоедова - от Невского проспекта и до реки Мойки.

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