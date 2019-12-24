Фестиваль комиксов "Бумфест"

Пространство фестиваля будет оформлено по мотивам трех графических романов-участников.

Весь октябрь в Библиотеке Маяковского будет проходить фестиваль рисованных историй "Бумфест". Пандемия коронавируса внесла некие коррективы в форму проведения данного мероприятия. Теперь на фестиваль нужно регистрироваться, чтобы индивидуально или максимум вдвоем 20 минут изучать пространство трех комиксов-участников фестиваля.

Зоны библиотеки оформляли кураторы-художники Данила Корогодский, Алина Исмаилова и Лев Васильев.

Чтобы попасть на выставку в рамках фестиваля, нужно зарегистрироваться на сайте "Бумфеста", на входе нужно будет надеть медицинскую маску.

Место: Библиотечно-информационный и культурный центр искусства и музыки библиотеки имени Маяковского (Невский проспект, 20)

Цена: Бесплатно

Фото: boomfest.ru