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Фестиваль дружбы народов
Сегодня, 14:00
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ElzaRada12

Фестиваль дружбы народов

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12 декабря в Порту Севкабель можно будет познакомиться с многообразием национальных традиций народов, проживающих в Петербурге.

Фестиваль дружбы народов приурочили к 15-летию "Санкт-Петербургского Дома национальностей". 

В программе: дегустация блюд национальной кухни, фотографии с хаски, танцевальные мастер-классы, огненное шоу, музыкальные выступления. На сцене будут исполняться тувинские, татарские, грузинские, чувашские, азербайджанские, славянские песни и танцы, а также состоится дефиле дизайнеров. Завершится праздник фейерверком. 

Организаторы отмечают, что мероприятие пройдет на открытом воздухе в строгом соответствии с требованиями  Роспотребнадзора.

Время работы фестиваля: 14:00 - 21:00

Вход на фестиваль свободный.  

Фото: предоставлено организаторами

Теги: севкабель порт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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