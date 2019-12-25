Фестиваль дружбы народов приурочили к 15-летию "Санкт-Петербургского Дома национальностей".
В программе: дегустация блюд национальной кухни, фотографии с хаски, танцевальные мастер-классы, огненное шоу, музыкальные выступления. На сцене будут исполняться тувинские, татарские, грузинские, чувашские, азербайджанские, славянские песни и танцы, а также состоится дефиле дизайнеров. Завершится праздник фейерверком.
Организаторы отмечают, что мероприятие пройдет на открытом воздухе в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Время работы фестиваля: 14:00 - 21:00
Вход на фестиваль свободный.
Фото: предоставлено организаторами
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