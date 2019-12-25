12 декабря в Порту Севкабель можно будет познакомиться с многообразием национальных традиций народов, проживающих в Петербурге.

Фестиваль дружбы народов приурочили к 15-летию "Санкт-Петербургского Дома национальностей".

В программе: дегустация блюд национальной кухни, фотографии с хаски, танцевальные мастер-классы, огненное шоу, музыкальные выступления. На сцене будут исполняться тувинские, татарские, грузинские, чувашские, азербайджанские, славянские песни и танцы, а также состоится дефиле дизайнеров. Завершится праздник фейерверком.

Организаторы отмечают, что мероприятие пройдет на открытом воздухе в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Время работы фестиваля: 14:00 - 21:00

Вход на фестиваль свободный.

Фото: предоставлено организаторами