На «Артдокфесте» авторы представят лучшее документальное кино со всего света. Все картины отбираются на основе высокого уровня киноязыка и в ритме со временем.

С 6 по 12 декабря в Петербурге, Москве и Риге пройдет фестиваль документального кино "Артдокфест". Главной площадкой мероприятия в городе на Неве станет кинотеатр "Англетер".

Фестиваль состоится в Петербурге в шестой раз. Зрители смогут посмотреть 18 конкурсных авторских фильмов на русском языке. Также посетители получат возможность насладиться и внеконкурсными кинолентами. После завершения фестиваля их невозможно будет увидеть в прокате кинотеатров.

Идеологическая направленность авторов не имеет значения для фестиваля. У него нет цели находится в оппозиции государственному строю. Однако, как честное зеркало современности, "Артдокфест" автоматически становится альтернативой телевизору, отстаивает право на выбор, свободу слова, мысли и мнения.

Фото: пресс-служба "Артдокфест - Петербург"