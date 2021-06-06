В Петербурге стартует XVIII Всероссийский детский фестиваль "Арлекин"

Несмотря на пандемию, в этом году покажут вдвое больше постановок, чем в прошлые годы.

В воскресенье, 6 июня, в Северной столице открывается XVIII Всероссийский детский фестиваль "Арлекин". Выступления организуют на сценах Театра Европы, Большого театра кукол, "Балтийского дома", "Субботы", ТЮЗа и других. Создателем программы станет известный Детский музыкальный театр "Зазеркалье". Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

В этом году на конкурс отправили работы 100 человек. Однако жюри выбрали лишь 19 проектов. Еще 4 спектакля покажут вне творческого состязания. В прошлые годы на сцене показывали вдвое меньше произведений, чем в этом. Увеличение репертуара связано с тем, что в этом сезоне актеры подготовили достойные спектакли, заслуживающие внимания.

Оценивать работу режиссеров, актеров, композиторов, художников, балетмейстеров будут театральные эксперты во главе с Сергеем Бызгу. Победитель фестиваля получит серебряную статуэтку Арлекина и денежную премию.

Ранее на Piter.tv сообщили, что театр "Санктъ-Петербургъ Опера" анонсировал свои международные гастроли. С июня по октябрь петербургский театр покажет спектакли в Египте, Сербии, Эстонии, Греции, Венгрии и ОАЭ.

Фото: "ВКонтакте" / "Фестиваль и премия Арлекин"