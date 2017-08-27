Piter.TV покажет в прямом эфире Гала-концерт фестиваля "Звезда, рождённая в Петербурге"

Гала состоится 4 декабря в 16:00.

Piter.TV 4 декабря в 16:00 в прямом эфире покажет Гала-концерт фестиваля "Звезда, рождённая в Петербурге", посвященный творчеству российского композитора, Народного артиста РФ, Заслуженного деятеля искусств РСФСР – Виктора Михайловича Лебедева.

В этот день состоится церемония награждения и Гала-концерт, на котором выступят эстрадно-симфоническйий оркестр "EL ORCHESTRA", народные артисты России Виктор Кривонос, Дмитрий Харатьян, детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, шоу-балет "Антре", ансамбль песни и танца "Хохлома", лауреаты международных конкурсов Анна Малышева, Егор Мартыненко, Ивета Симонян, Алёна Дриацкая и другие.

Фото: ВКонтакте / "Звезда, рождённая в Петербурге" | Фестиваль (архив)