Фестиваль "Стереолето" объявил финальный список участников

В понедельник, 3 июня, была объявлена последняя "волна" участников 18-го музыкального фестиваля "Стереолето", который пройдет на площадке "Севкабель Порта" с 6 по 7 июля.
К финальному лайн-апу артистов фестиваля присоединились десять новых групп и артистов: Cheese People, Optimystica Orchestra, Маша Hima, кис-кис, New York Ska-Jazz Ensemble, Комсомольск, CHIKISS, KENAKO а также LURMISH и Максим Свобода – победители конкурса молодых музыкантов.
Группы добавились к имеющимся хедлайнерам – британцу Rag"n"Bone Man, группе "Мумий Тролль", норвежской певице AURORA, а также к Little Big, Монеточке, Son Lux, EMIKA и многим другим.
Ранее мы рассказали, что в рамках музыкального фестиваля появится IONOTEKA stage.
Фото: предоставлено организаторами
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