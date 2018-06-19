Фестиваль "Стереолето" объявил финальный список участников

В список артистов добавились победители конкурса молодых групп и известные артисты.

В понедельник, 3 июня, была объявлена последняя "волна" участников 18-го музыкального фестиваля "Стереолето", который пройдет на площадке "Севкабель Порта" с 6 по 7 июля.

К финальному лайн-апу артистов фестиваля присоединились десять новых групп и артистов: Cheese People, Optimystica Orchestra, Маша Hima, кис-кис, New York Ska-Jazz Ensemble, Комсомольск, CHIKISS, KENAKO а также LURMISH и Максим Свобода – победители конкурса молодых музыкантов.

Группы добавились к имеющимся хедлайнерам – британцу Rag"n"Bone Man, группе "Мумий Тролль", норвежской певице AURORA, а также к Little Big, Монеточке, Son Lux, EMIKA и многим другим.

Ранее мы рассказали, что в рамках музыкального фестиваля появится IONOTEKA stage.

Фото: предоставлено организаторами