Фестиваль Stereoleto объявил финальный лайн-ап артистов

Организаторы мероприятия объявили последних артистов, которые выступят на фестивале Stereoleto в 2018 году.

Организаторы фестиваля Tinkoff Stereoleto объявили о выпуске заключительного лайн-апа артистов. Музыкальное мероприятие пройдет в Северной столице 10 и 11 июня. Событие поддержал Комитет по культуре.

Среди завершающей группы музыкантов: "Биртман", "Деревянные киты", "Неводы", SPTNK, Sneaky Kot, Nuage, Armtone, DJ Erez, BMB Spacekid, Bromich Del Ronin, DOYEQ, а также полный лайн-ап сцены TBRG OPEN: Пошлая Молли, Мальбэк и Сюзанна, Tommy Cash, Гречка, Обе Две, Дайте Танк, Tequillajazzz, Электрофорез, Вхоре, HMLTD, Увула и Bananafish.

Ранее уже были объявлены культовые иностранные исполнители, которые дали согласие выступить в Северной столице. Среди них - британцы Franz Ferdinand, латышские романтики Brainstorm, немецкое поп-фолк-трио Milky Chance, эпичный электронщик Squarepusher, американцы Cigarettes After Sex и другие.

Среди российских артистов отметим цыганских алко-хардкорщиков The Hatters, группу ЛСП, поп-дуэт Мальбэк и Сюзанна, рэп-группа "Каста" и кумиры подростков - "Пошлая Молли".

В этом году гостей ждут выступления на четырех сценах. В списке - более 50 исполнителей со всего мира. Кроме этого, создатели подготовили ночную программу для любителей электроники и транса. Для ценителей искусства будет организовано арт-пространство от популярного дизайнера Андрея Люблинского.

С подробным списком исполнителей и лайн-апом можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля. Посмотреть, как проходило Stereoleto в прошлом году, можно здесь.

Вход для детей до 10 лет - бесплатный. Приобрести билеты на мероприятие можно на сайтах Kassir.ru, spb.kassir.ru, bestfest.ru и stereobilet.ru

Место проведения: Дизайн-центр ARTPLAY, Красногвардейская площадь, 3

