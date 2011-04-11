Фестиваль "Невские хоровые ассамблеи" откроется в Капелле

В открытии 10 июня прозвучат опера Сергея Рахманинова "Алеко" и вокально-поэтическая симфония "Пушкин" Андрея Петрова.

Фестиваль "Невские хоровые ассамблеи" стартует в Капелле Петербурга в честь 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это главное мероприятие проекта "Пушкинская летопись", которое продлится весь июнь, подтвердили в пресс-службе Капеллы.

Фестиваль будет проходить с 10 по 20 июня и включит в себя пять программ с участием солистов, Хора и Симфонического оркестра Капеллы. В открытии 10 июня прозвучат опера Сергея Рахманинова "Алеко" и вокально-поэтическая симфония "Пушкин" Андрея Петрова. В рамках фестиваля также запланированы следующие мероприятия: опера "Русалка" Александра Даргомыжского в концертном исполнении, литературно-музыкальные композиции "Моцарт и Сальери" и "Метель", "Пушкинский венок" Георгия Свиридова, "Кантата к 100-летию А. С. Пушкина" Александра Глазунова, а также хоровые миниатюры русских композиторов.

Помимо музыкальных вечеров, проект "Пушкинская летопись" включает в себя интеллектуальную игру "Пушкин-квиз" и новую экскурсию "Перо и лира. Музыкальные легенды вокруг Капеллы", маршрут которой пройдет по значимым для Пушкина местам.

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Фото: citywalls.ru