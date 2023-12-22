Кинотеатр "Кристалл Палас" в центре Петербурга стал БЦ

Согласно данным "Контур. Фокус", ООО "Кристалл Палас" на 99,99% принадлежит АО "Атрибут", а оставшиеся 0,01% принадлежат Константину Торопкову, занимающему должность генерального директора.

Бывший кинотеатр "Кристалл Палас", расположенный на Невском проспекте в Петербурге, преобразован в бизнес-центр класса А, сообщает "Деловой Петербург".

Представитель владельца здания подтвердил, что завершены работы по благоустройству общей территории. Процесс реконструкции занял около трех лет, включая перепланировку помещений. Владелец предлагает в аренду приблизительно две тыс. квадратных метров на пяти этажах. Стоимость аренды составляет пять тыс. рублей за квадратный метр. Одновременно с поиском арендаторов, компания занимается продажей здания бывшего кинотеатра. Цена продажи – 1,9 млрд рублей.

Согласно данным "Контур. Фокус", ООО "Кристалл Палас" на 99,99% принадлежит АО "Атрибут", а оставшиеся 0,01% принадлежат Константину Торопкову, занимающему должность генерального директора. Господин Торопков также является владельцем АО "Атрибут", которое СМИ связывают с наследниками покойного миллиардера Евгения Пригожина.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: citywalls.ru (yuri.sedunov)