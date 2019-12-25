Фестиваль "Музыкальное сердце театра" объединит лучшие сцены страны в Петербурге

Зрителей ждут постановки театров из шести городов России и премьеры сезона.

С 14 по 24 ноября в Санкт-Петербурге состоится фестиваль "Музыкальное сердце театра". Это единственная российская премия, которая отмечает достижения артистов и творческих коллективов в области музыкального театра по персональным номинациям, сообщили в пресс-службе мероприятия.

В афише представлены постановки театров из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Барнаула и Омска. Президентом фестиваля выступает композитор, народный артист России Максим Дунаевский.

Откроется программа спектаклем "Капитанская дочка" Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, который заявлен сразу в 12 номинациях. Региональная часть начнётся 15 ноября на сцене Театра юных зрителей имени Брянцева постановкой из Омска.

Финальными событиями станут премьера спектакля "Биндюжник и король", посвящённая 80-летию композитора Александра Журбина, джукбокс-мюзикл "Дунаевские" с участием известных артистов, а также торжественная церемония вручения премии 24 ноября. Режиссёром заключительного шоу назначен Алексей Франдетти.

Ранее сообщалось, что на обучение студентов по программам СПО в Петербурге выделят 285 млн рублей.

Фото: пресс-служба фестиваля "Музыкальное сердце театра"

