Городской фестиваль в "Никольских рядах" порадует гостей творческой атмосферой, крафтовыми товарами и редкими виниловыми пластинками, отличной музыкой.

В первые сентябрьские выходные в просторном дворе недавно отреставрированного общественного пространства "Никольские ряды" пройдёт фестиваль "Маркет у Моря". На площадке в этот день соберутся десятки российских брендов и петербургских дизайнеров. На фестивале будут представлены авторские украшения, нарядя, мелочи для дома, изделия из кожи, косметика и др. В дни фестиваля ценители музыки смогут приобрести редкие музыкальные пластинки на большом виниловом маркете. Для детей будут проводиться творческие мастер-классы.

Место: Никольские ряды (ул. Садовая, д. 62)

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Instagram/ market_u_morya