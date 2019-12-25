В парке будут организованы три сцены.

Международный фестиваль "Кофе&Jazz" пройдет в Павловском парке уже в пятый раз. Гости услышат прекрасную музыку в окружении живописного пространства в исполнении петербургских музыкантов. На этих выходных будут играть латину, модерн джаз, известные свинги и блюз.

В парке будут организованы три сцены. Любителям классического джаза стоит посетить павильон Вольер, на Больших кругах разместятся духовые джаз-бэнды, на площади Гуляний — смешанная программа.

Также мастерк-классы по чарльстону, буги-вуги, джайву проведет кубинский хореограф Рамиро Родригез.

Купить билет за полную стоимость в Павловский парк можно заранее онлайн на официальном сайте музея.

Фото: ВК/ Фестиваль "Koфе&Jazz" в Павловске