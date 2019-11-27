Фестиваль "Кинотавр" откроется фильмом Андрея Хржановского

Мероприятие пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября.

Президент "Кинотавра" Александр Роднянский и программный директор Ситора Алиева объявили программу, формат и состав жюри фестиваля. На пресс-конференции, которая состоялась 5 августа, они заявили, что 31-й по счету "Кинотавр" пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября. Программу откроет фильм Андрея Хржановского "Нос, или Заговор не таких". Об этом пишет ТАСС.

В этом году зрители будут сидеть в зале через кресло. Светской части мероприятия с вечеринками и концертами не планируется. При этом почетный приз "Кинотавра", который обычно вручают на церемонии открытия фестиваля, все-таки найдет своего хозяина. Его получит режиссер Андрей Хржановский. Вне конкурса покажут фильм-спектакль Ивана Вырыпаева "UFO".

Состав жюри возглавит российский кинорежиссер Борис Хлебников. Кроме него, судить работы конкурсантов будут Владимир Вдовиченков и Оксана Фандера, режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева, журналист Дарья Златопольская, а также оператор Федор Лясс и продюсер Екатерина Филиппова.

Закроет фестиваль картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи", премьера которой состоится на Венецианском кинофестивале.

Фото: кадр из фильма "Нос, или Заговор не таких"