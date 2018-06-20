Фестиваль "Чудо света" не позволит автомобилям подъехать к Пионерской площади

Фестиваль пройдет 20 и 21 апреля.

В Петербурге 20 и 21 апреля с 20:00 до 00:00 будет ограничено движение транспорта в связи с проведением фестиваля "Чудо света". Об этом сообщает пресс-служба администрации.

В эти часы машины не смогут проехать по Подъездному переулку и участку Загородного проспекта, примыкающему к Пионерской площади.

Помимо это, с десяти утра 19 апреля и до десяти утра 22 апреля машины не смогут парковаться по следующим адресам: Подъездной переулок; Загородный пр. от Подъездного пер. до Звенигородской ул., включая парковочную зону, примыкающую к Пионерской площади; Гороховая ул. от Загородного пр. до Семеновской пл.; нечетная сторона ул. Марата от Звенигородской ул. до Подъездного переулка.

Фото: Фестиваль "Чудо света"