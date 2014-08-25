  1. Главная
Фестиваль "Чудо света" состоится у Петропавловской крепости со 2 по 4 ноября
Сегодня, 16:47
Фестиваль "Чудо света" состоится у Петропавловской крепости со 2 по 4 ноября

Мощные проекторы оживят кирпичную кладку Заячьего острова.

В Петербурге со 2 по 4 ноября состоится фестиваль "Чудо света". Соответствующий ордер выдала Государственная административно-техническая инспекция. 

Стены и бастионы Петропавловской крепости станут гигантским холстом для масштабного светового шоу. Мощные проекторы оживят кирпичную кладку Заячьего острова, будут рассказаны различные истории. 

Оживут и заговорят барельефы собора, по стенам поплывут фантастические узоры, а в небе над шпилем развернутся целые световые вселенные. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Вход на мероприятие свободный, работы произведут с 25 октября по 8 ноября. 

Ранее на Piter.TV: театр из Тибета стал фаворитом фестиваля "Балтийский дом". 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

