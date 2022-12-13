Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии

В личном зачете по итогам трех этапов гонщик набрал 69 очков.

Действующий чемпион "Формулы 1" Макс Ферстапепен стал победителем Гран-при Австралии, прошедшего на трассе "Альберт-парк" в Мельбурне.

Пилот "Ред Булла" финишировал первым после 58 кругов. Второе место занял гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Тройку лидеров замкнул Фернандо Алонсо из "Астон Мартин". В личном зачете по итогам трех этапов сезона Ферстаппен занимает первое место, набрав 69 очков.

Отметим, что во время Гран-при Австралии были три остановки заезда из-за аварий с участием некоторых гонщиков. Всего к финишу приехали 12 из 20 пилотов.

Видео: YouTube / FORMULA 1