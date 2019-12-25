Фермеры из Ленобласти выиграли гранты Минсельхоза

Победители конкурса получат 30 миллионов рублей на реализацию проектов, направленных на строительство гостевых домов для туристов.

Три проекта из Ленинградской области победили в конкурсе Министерства сельского хозяйства России на получение грантов для развития сельского туризма.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко подчеркнул, что гранты на агротуризм помогут фермерам увеличить доходность и расширить спектр услуг. Фермеры не только поддерживают экономику в отдаленных районах, создавая рабочие места и развивая местное производство, но и стимулируют туристическую активность, что принесет пользу регионам.

Победители конкурса получат 30 миллионов рублей на реализацию проектов, направленных на строительство гостевых домов для туристов, предпочитающих отдых на природе и знакомство с фермерскими хозяйствами.