Фермеры из Ленобласти выиграли гранты Минсельхоза

Три проекта из Ленинградской области победили в конкурсе Министерства сельского хозяйства России на получение грантов для развития сельского туризма.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко подчеркнул, что гранты на агротуризм помогут фермерам увеличить доходность и расширить спектр услуг. Фермеры не только поддерживают экономику в отдаленных районах, создавая рабочие места и развивая местное производство, но и стимулируют туристическую активность, что принесет пользу регионам.
Победители конкурса получат 30 миллионов рублей на реализацию проектов, направленных на строительство гостевых домов для туристов, предпочитающих отдых на природе и знакомство с фермерскими хозяйствами.
Ранее мы сообщили о том, что ПАО "Россети Ленэнерго" начнет обслуживать Ленобласть с 2025 года.
Фото: Правительство Ленобласти
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