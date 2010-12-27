Фермеры Выборгского района получили областные гранты

Среди начинающих фермеров одной из победительниц стала Валентина Воробьева из Первомайского сельского поселения. Она получила грант в размере 1,5 млн. рублей на развитие своего бизнес-проекта по выращиванию лука-порея и тепличных овощей.

Завершился второй этап конкурса начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм за право получения финансового гранта на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.

В результате, в числе лучших - представители Выборгского района.

Среди начинающих фермеров одной из победительниц стала Валентина Воробьева из Первомайского сельского поселения. Она получила грант в размере 1,5 млн. рублей на развитие своего бизнес-проекта по выращиванию лука-порея и тепличных овощей.

Также среди лучших проектов по развитию семейных животноводческих ферм - бизнес-проект по выращиванию перепелов Валерия Безрукова из Гончаровского сельского поселения. Сумма гранта - 14,16 млн. рублей.

Напомним, консультацию для участия в конкурсе на получение гранта на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств можно получить в отделе аграрной политики администрации МО "Выборгский район": г. Выборг, ул. Советская, д. 6, тел. 8 (81378) 2-37-72, 2-53-24.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО